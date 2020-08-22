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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Berk Özkan   | 22.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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