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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.

Sefa Mutlu   | 11.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iletisinde, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı. 

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