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Giresun'daki sel bölgesi havadan görüntülendi
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Berk Özkan   | 23.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.


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