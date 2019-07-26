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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda güvenliğini garanti altına almak milli güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

26.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda güvenliğini garanti altına almak milli güvenlik meselesidir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı.

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