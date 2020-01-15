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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katılarak gençlerle sohbet etti.

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