Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katılarak gençlerle sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.