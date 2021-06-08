Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
AK Gençlik ESPOR turnuvasında FIFA21 finali çok çekişmeli geçti. FIFA21, PUBG ve Zula’da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2021
Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu ESPOR’u desteklemeyi sürdüreceğiz. 🇹🇷pic.twitter.com/tKG7kF4Qgk