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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Mümin Altaş   | 08.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."

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