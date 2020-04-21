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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 21.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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