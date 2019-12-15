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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Nurettin Coşkun   | 15.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti. 

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