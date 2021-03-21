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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 21.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

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