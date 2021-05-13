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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü

Mümin Altaş   | 13.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

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