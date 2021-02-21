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Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Berk Özkan   | 21.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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