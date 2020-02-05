Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,557.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın telefonundan, Elazığ'daki depremde enkaz altından yaralı kurtarılan 14 yaşındaki Kerim İnce ile görüştü.

Rauf Maltaş   | 05.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Elazığ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde depremden kurtarılan yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Bakanlar Albayrak ve Kurum'un ziyaret ettiği yaralılardan biri de 14 yaşındaki Kerim İnce oldu.

İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtmesi üzerine Bakan Albayrak, küçük depremzedeye bir sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak İnce ile görüntülü görüşmelerini sağladı.

Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu İnce'ye, "Nasıl durum, gelişmeler nasıl? Allah şifalar versin. Hastanedeki her şey bittikten sonra Ankara'ya da beklerim." dedi.

Sağlığının iyiye gittiğini dile getiren İnce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara davetine, "Gelmeye çalışacağım." diye yanıt verdi.

İnce'nin, telefonunun enkaz altında kaldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, Bakan Berat Albayrak'a bir telefon alıp İnce'ye hediye etmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim'in annesi Gülsüm İnce ile de konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı

Bakan Albayrak'tan Elazığ ve Malatya esnafına faizsiz finansman müjdesi

Bakan Albayrak'tan Elazığ ve Malatya esnafına faizsiz finansman müjdesi
Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros'a belediyede bakılıyor

Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros'a belediyede bakılıyor
Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı