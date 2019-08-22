Euro
6.41
Dolar
5.77
BIST 100
94,459.93
Altın
1,495.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı
Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü

Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı