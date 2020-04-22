Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.