Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Berk Özkan   | 22.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü