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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ebru kardeşim 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kullanıcının Twitter paylaşımına verdiği cevapta, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.

Cemal Coşkun   | 19.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ebru kardeşim 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima

İstanbul

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kullanıcının Twitter paylaşımına cevap verdi.

Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaştı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Çam, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu. 'bu güller senin için, bu gönül ikimizin...'" yazdı. Çam, Twitter mesajına kalp ve Türk bayrağı ekledi.

Buna cevap veren Erdoğan, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.

Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etti.


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