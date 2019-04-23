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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılıyor Sri Lanka'da hayatını kaybeden Serhan Selçuk'un cenaze töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür." dedi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 23.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 23 Nisan Gala Programı'a katıldı. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik." diye konuştu. 

Erdoğan, "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin." şeklinde konuştu. 

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