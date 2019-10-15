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Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada barışa ve dostluğa önemli katkılarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nun, dünyada barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa önemli katkılarda bulunacağına inandığını bildirdi.

Andaç Hongur,Çiğdem Alyanak   | 15.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada barışa ve dostluğa önemli katkılarda bulunacak

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nun, dünyada barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa önemli katkılarda bulunacağına inandığını bildirdi.

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, insani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla "İnsanlıkta Onur" temasıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nun (World Humanitarian Action Forum) açılışında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen forumun, dünyada barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Dünyada yardım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar arasında koordinasyonu güçlendirmek, ülkeler arasında iş birliği imkanlarını geliştirmek amacıyla ve insanlık onuru temasıyla düzenlenen forumun, verimli geçmesini temenni ediyorum. İnsanlığa hizmet amacıyla bir araya gelen tüm misafirlerinize hoşgeldiniz diyor, dünya insani eylem forumunun düzenlenmesinde emeğe geçenleri tebrik ediyorum."


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