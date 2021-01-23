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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaan Bozdoğan   | 23.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.

Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi dış politikada da "etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek" adımları, diplomasi ve diyalog yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. 

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