Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Öldürmekten başka şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi ve hikmet meşalesini taşımayı sürdüreceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.