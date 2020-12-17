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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile baş başa görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 17.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Öldürmekten başka şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi ve hikmet meşalesini taşımayı sürdüreceğiz." dedi.

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