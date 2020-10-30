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İzmir’de meydana gelen şiddetli depremde Bornova ilçesinde bir bina yıkıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Fransa Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenleniyor. İzmir’de şiddetli deprem meydana geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kaan Bozdoğan   | 30.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

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