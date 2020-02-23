Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.
- İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti
- İran'daki depremin etkisiyle Van'ın sınıra yakın mahallelerinde bazı kerpiç evler hasar gördü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.