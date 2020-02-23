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İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.

Elif Küçük   | 23.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 

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