Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir" dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.
Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur."
Kovid-19 aşısı
Erdoğan, "Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil." diye konuştu.
"Bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.