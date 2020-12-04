Euro
9.48
Dolar
7.79
BIST 100
1,329.94
Altın
1,841.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Dönmez, "Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi"ne video konferans aracılığıyla katılıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir" dedi.

Hanife Sevinç   | 04.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur."

Kovid-19 aşısı

Erdoğan, "Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil." diye konuştu.

"Bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 600 milyon doz aşı bu yıl piyasaya sunulmaya hazır hale getirilecek
Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarının detaylarını anlattı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır
Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 65 milyon 558 bini aştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomilerimizi büyütürken sosyal refahı da artırmıyorsak adaleti tesis etmemiz mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomilerimizi büyütürken sosyal refahı da artırmıyorsak adaleti tesis etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası