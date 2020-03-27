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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 27.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. 

Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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