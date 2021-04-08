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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesini kabul etti

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.

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