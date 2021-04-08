Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesini kabul etti
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.