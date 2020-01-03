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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Berk Özkan   | 03.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti. 

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.


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