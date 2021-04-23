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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısına başkanlık ediyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz." dedi.

23.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim ülkemizi bir daha yeniden İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın diyoruz." dedi.

"100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür.

Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık." dedi.

Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor." diye konuştu.

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