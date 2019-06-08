Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti
istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti.
Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'ı telefonla aradı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.