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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti

Hülya Çorakçı Ertan   | 08.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi

istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti.

Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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