Euro
8.40
Dolar
6.95
BIST 100
1,556.53
Altın
1,783.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumunda konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 18.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bakan Koca 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'yeni anayasa için dört aşamalı yol haritası' bulunduğu açıklaması

Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi