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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 20.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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