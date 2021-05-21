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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin sürgün edilişinde yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 21.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin sürgün edilişinde yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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