Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin sürgün edilişinde yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyorum
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/F7uFlrUYs4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2021