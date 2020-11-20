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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.

Kaan Bozdoğan   | 20.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın ardından, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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