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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno​​​​​​​ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno​​​​​​​ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

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