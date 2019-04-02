Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Miraç Kandili dolayısıyla camiye gelen Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu https://t.co/DgjYM8bAsK pic.twitter.com/2ivKF22a6b— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 2, 2019
Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.
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