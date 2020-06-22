Euro
7.69
Dolar
6.86
BIST 100
115,213.60
Altın
1,744.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bursa’nın Kestel ilçesindeki vatandaşlar ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Uğur Ulu   | 22.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti

Bursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış 'ikinci dalga' endişesini artırıyor
Her kas ağrısı Kovid-19 olmayabilir
Kovid-19 mücadelesini kazanan Perçin: Nefes alamıyordum gerçekten zor günlerdi
Kovid-19'u yenen Tunç: Yaşadığım acıları bilselerdi bırak maske takmamayı sokağa çıkmazlardı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor