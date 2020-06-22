Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Bursa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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