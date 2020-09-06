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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini ziyaret etti.

Andaç Hongur   | 06.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Böyle Daha Güzelsin" adlı sergiyi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen "Böyle Daha Güzelsin" adlı sergiyi gezdi. ( Murat Çetinmühürdar/TCCB - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini dolaştı.

Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

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