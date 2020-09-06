Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini ziyaret etti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini dolaştı.
Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.
Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.