Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.