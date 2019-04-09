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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz." dedi.

Duygu Yener   | 09.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz."

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