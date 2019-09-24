CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

24.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

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Erdoğan, "Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür." diyen Erdoğan, "Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir." şeklinde konuştu.

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