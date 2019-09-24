CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Canlı izlemek için tıklayınız>>
Erdoğan, "Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz."dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.
"Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür." diyen Erdoğan, "Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.