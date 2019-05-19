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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır." dedi.

19.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da gençler ve sporcularla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz, 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız." ifadelerini kullandı.

"Biz, son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parcaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık." diyen Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomi ile beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir." dedi.

Erdoğan, "(Gençlere) Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir." şeklinde konuştu. 

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