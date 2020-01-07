Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.