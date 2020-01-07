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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Enes Kaplan   | 07.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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