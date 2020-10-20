Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Destici ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi kutlayarak başarı temennisinde bulundu.
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