Euro
9.31
Dolar
7.88
BIST 100
1,207.71
Altın
1,903.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş’ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi tebrik etti.

Mümin Altaş   | 20.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Destici ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi kutlayarak başarı temennisinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti
İspanya'da sağlık çalışanları Kovid-19'la artan sorunlara karşı eylem yaptı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti
Bakan Kasapoğlu: Gençlik kamplarının kapılarını sağlık çalışanları ve ailelerine açtık

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır

Bakan Soylu: Hakkari'deki operasyonun yeri çok manidardır

2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu