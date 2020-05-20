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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Sefa Mutlu   | 20.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı 3 saat sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Toplantıda, Suriye, Irak ve Libya başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

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