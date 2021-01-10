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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar edilmesine de müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Enes Kaplan   | 10.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar edilmesine de müsaade etmeyeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir." diyen Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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