Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,921.40
Altın
1,732.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katılıyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hatice Şenses Kurukız,Andaç Hongur   | 21.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları, bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından açılacak. Törene, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle iştirak edecek. 

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere üniversitede çalışma imkanı
Kovid-19 ile mücadelede 'bölgesel risk yönetimi' önerisi
Karantina sürecinde yaşananlar anı defterinde toplandı
Çin'in Kovid-19 nedeniyle 2 ay ertelenen yıllık meclis toplantıları başlıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

İstanbul Süryani Kadim Vakfından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı

940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisin yeni döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisin yeni döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız