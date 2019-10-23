Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
99,518.18
Altın
1,493.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak

'YPG'li teröristler silahlarıyla beraber bölgenin dışına çıkarılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmadık ve oturmayacağız

'9 günde 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık'

'9 günde 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık'
Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
'Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor'

'Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor'