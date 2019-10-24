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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer'I kabul etti

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Enes Kaplan   | 24.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer'I kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Wimmer'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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