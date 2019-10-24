Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer'I kabul etti
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Wimmer'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.