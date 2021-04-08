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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Zafer Fatih Beyaz   | 08.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.


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