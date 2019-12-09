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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti.

Elif Küçük,Mehmet Kara   | 09.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile bir araya geldi. 

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.

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