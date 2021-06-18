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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Kemal Karadağ   | 18.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

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