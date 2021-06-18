Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.
Ankara
Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021
Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.