Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşılarıyla ilgili, "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Şu anda elimizde aşımız var, yeteri derecede var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya'yla) Şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." diye konuştu.
Biontech aşılarının tedariğiyle ilgili de Erdoğan, "Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek." ifadelerini kullandı.
"Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum"
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında Erdoğan, "Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar." dedi.
Erdoğan, " Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller." diye konuştu.
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