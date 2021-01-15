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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşuyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

Elif Küçük, Berk Özkan   | 15.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili, "28 gün sonraki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız. Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

'AB bize verdiği sözleri tutmadı'

Erdoğan, AB ile ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlarken, "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." diye konuştu.

'Savunma sanayisine yönelik adımlarımızı hiçbir ülke belirleyemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırımlar konusunda soruyu yanıtlarken de "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz." dedi.

Çok ciddi bir parayı ödendiği halde F-35'lerin ne yazık ki hala verilmediğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu tabii bizim uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız."

Cuma namazını Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ile Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. 

Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Daha sonra vatandaşları selamlayan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'na geçti. 

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